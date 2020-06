Transgene présente des nouvelles données très encourageantes, issues de ses deux plateformes innovantes, au congrès de l'AACR 2020







Strasbourg, France, le 22 juin 2020, 15h15 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, présente la diversité de son expertise et la capacité des vecteurs viraux à transformer la lutte contre le cancer lors de la deuxième session virtuelle du congrès de l'AACR (American Association for Cancer Research).



myvac®

Transgene présente des données démontrant que l'algorithme de prédiction utilisé pour personnaliser TG4050 pour chaque patient est capable d'identifier avec précision les mutations tumorales immunogènes , même parmi un grand nombre de mutations tumorales identifiées chez le patient.



.../...