Transgene présente des données sur ses deux vaccins thérapeutiques contre le cancer à l’ASCO 2023

Nouvelles données démontrant les réponses immunitaires induites par TG4001

Mise à jour des résultats de l’essai clinique du vaccin individualisé TG4050 comme traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou



Strasbourg, France, le 26 mai 2023, 7h30 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, annonce la présentation de deux posters au congrès annuel de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023), qui se tiendra à Chicago (États-Unis) du 2 au 6 juin 2023.



Les posters montrent que dans des contextes cliniques particulièrement difficiles :



- TG4001 induit des réponses immunitaires T contre les antigènes HPV16 dans l’essai de Phase II en cours ;

- TG4050 permet le développement de multiples réponses immunitaires cellulaires T contre les néoantigènes ciblés chez 100% des patients traités, ce qui peut être associé à une amélioration du devenir clinique de patients ayant reçu un traitement adjuvant pour un cancer de la tête et du cou.



.../...