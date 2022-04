Transgene présente de nouvelles données préliminaires de Phase I confirmant le potentiel de TG4050 au congrès de l’AACR 2022

Transgene présente de nouvelles données cliniques et d’immunogénicité de TG4050 qui confirment l’important potentiel de cette immunothérapie individualisée :

o Chez tous les patients évaluables, des néoantigènes cibles ont pu être identifiés ; TG4050 a induit des réponses immunitaires cellulaires T spécifiques contre plusieurs mutations tumorales propres à chaque patient.

o Des premiers signes d’activité clinique ont été observés chez plusieurs patients traités avec le vaccin néoantigénique, caractérisés par une activité antitumorale durable et prometteuse.

o Les délais de production et la livraison des lots cliniques individualisés sont compatibles avec les calendriers prévus par les protocoles d’essais cliniques.



.../...