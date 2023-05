Transgene — Premier patient traité dans l’essai de Phase I évaluant TG6050, un virus oncolytique innovant armé avec de l’IL-12, dans le cancer du poumon non à petites cellules

TG6050 est un virus oncolytique issu d’Invir.IO®, armé avec l’interleukine 12 (IL-12) et un anticorps anti-CTLA4, ayant le potentiel d’induire une forte réponse immunitaire antitumorale.



L’essai de Phase I, nommé Delivir, évaluera l’administration intraveineuse (IV) de cette immunothérapie multifonctionnelle innovante chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules récurrent et métastatique.



L’administration intraveineuse permet d’augmenter significativement les indications thérapeutiques (tumeurs solides) pouvant être ciblées par des virus oncolytiques, élargissant ainsi les potentiels marchés cibles par rapport à l’injection intratumorale.





Strasbourg, France, le 10 mai 2023, 8h00 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, annonce le traitement du premier patient dans l’essai Delivir, un essai clinique de Phase I évaluant TG6050. Ce virus oncolytique multifonctionnel est administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules au stade avancé, récurrent et métastatique (non-small cell lung cancer, NSCLC).



.../...