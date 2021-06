Strasbourg, France, le 28 juin 2021, 7 h 00 - Transgene (Euronext Paris : TNG), une société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'un premier patient atteint d'un cancer de la tête et du cou a été inclus au Royaume-Uni dans l'essai de Phase I de TG4050, l'immunothérapie individualisée innovante de Transgene. Ce nouveau vaccin thérapeutique est issu de la plateforme technologique myvac®, qui utilise les technologies brevetées de Transgene et des capacités de pointe en Intelligence Artificielle (IA) pour personnaliser le traitement de chaque patient.



L'approche particulièrement innovante de TG4050 combine le savoir-faire de Transgene en matière d'immunothérapie virale, avec l'expertise reconnue de NEC dans les technologies d'IA et le soutien de plusieurs centres de lutte contre le cancer de renommée internationale au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et aux États-Unis.



LE PREMIER PATIENT ANGLAIS DE L'ESSAI ÉVALUANT CETTE IMMUNOTHÉRAPIE INDIVIDUALISÉE A ÉTÉ INCLUS À LIVERPOOL, dans un essai ciblant des patients souffrant de carcinome épidermoïde de la tête et du cou.



