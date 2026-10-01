Transgene participera à l’Investor Access

Strasbourg, France, le 01 octobre 2026 à 17h45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie focalisée sur le développement de myvac®, une plateforme de vaccins thérapeutiques individualisés reposant sur des néoantigènes conçus pour prévenir les rechutes du cancer et qui conçoit des candidats-médicaments basés sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels lors de la prochaine édition de l’Investor Access Event (par Investor Access), le 6 octobre 2026, à Paris.





Organisés par Investor Access, ces événements mettent en relation des sociétés cotées avec des investisseurs institutionnels dans le cadre de rencontres ciblées et organisées avec les équipes de direction. Le programme 2026 rassemble plus de 190 investisseurs professionnels et 90 sociétés cotées à travers l’ensemble de ses événements.



Au cours de cet événement, Transgene présentera les avancées des candidats de sa plateforme myvac®, TG4050 dans le cancer de la tête et du cou et TG4070 dans le cancer du poumon non à petites cellules, ainsi que d’autres programmes reposant sur des vecteurs viraux.