Transgene participe au salon Actionaria les 21 et 22 novembre 2019 à Paris- Réunion d'actionnaires le 21 novembre à 17h30Strasbourg, France, le 6 novembre 2019, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce sa participation au salon Actionaria qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2019 au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot).Cette nouvelle participation à Actionaria est l'occasion pour Transgene d'échanger avec ses actionnaires et les visiteurs du salon. Transgene commentera notamment les premiers résultats obtenus avec TG4001 dans les cancers HPV positifs et le calendrier des annonces cliniques attendues d'ici la fin de l'année (TG4010 dans le cancer du poumon, TG6002, myvac(TM))..../...