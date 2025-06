Transgene organise un webinaire sur les résultats positifs de TG4050 dans les cancers de la tête et du cou présentés à l’ASCO 2025

Strasbourg, France, le 3 juin, 8h00 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce la tenue d’un webinaire en direct pour commenter les dernières données cliniques positives de TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer qui ont été présentées lors du congrès annuel 2025 de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO) (lire le communiqué de presse ici).



Le webinaire aura lieu le 6 juin 2025 à 15h00 CET avec les membres de la direction de Transgene et en présence du Prof. Christian Ottensmeier, MD, PhD, FRCP (Université de Liverpool, La Jolla Institute for Immunology). Ensemble, ils reviendront sur les derniers résultats, les besoins médicaux aujourd’hui non couverts, l’état actuel de la prise en charge des patients et les perspectives pour le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou HPV-négatifs.



.../...