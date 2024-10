AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Transgene, société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce que, dans l’étude randomisée de Phase II qui évaluait TG4001 en combinaison avec avelumab versus avelumab seul chez des patients atteints de cancer du col de l’utérus et de cancers anogénitaux HPV16 positifs, récurrents ou métastatiques, l’objectif principal (amélioration de la survie sans progression), n’a pas été atteint.

Transgene : objectif principal non atteint de la phase II avec TG4001

