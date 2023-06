Transgene : nouvelles données positives pour un vaccin néoantigénique individualisé (TG4050)

(AOF) - Transgene et NEC Corporation annoncent que de nouvelles données positives ont été générées chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatif, traités dans un essai de Phase I évaluant actuellement TG4050. Tous les patients traités « ont développé une réponse immunitaire spécifique, comme le démontrent les résultats des analyses immunologiques complémentaires, et sont toujours en rémission à ce jour », ont précisé les deux groupes.

Ces nouvelles données sur TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé, seront présentées au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023) à Chicago.

Le dernier patient de l'essai de Phase I dans les cancers tête et cou a récemment été randomisé. Transgene et NEC prévoient d'atteindre un suivi médian des patients à 18 mois mi-2024.

Transgene et NEC préparent un essai de Phase II en situation adjuvante dans les cancers de la tête et du cou qui pourrait être initié au deuxième semestre 2023.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.