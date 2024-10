Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Transgene: nouvelles données à venir sur le vaccin TG4050 information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Transgene présentera un poster sur les données de suivi médian à 24 mois de l'essai randomisé de Phase I, sur son vaccin thérapeutique individualisé TG4050, à la 39ème conférence annuelle de la Société pour l'immunothérapie du cancer (SITC).



Ce poster mettra en lumière l'efficacité et les résultats de survie sans récidive chez les patients atteints de cancers de la tête et du cou.



Le SITC se tiendra à Houston (Texas, États-Unis) du 6 au 10 novembre 2024.

L'abstract sera disponible sur le site internet du SITC à compter du 5 novembre 2024 (15h à Paris).



Pour rappel, Transgene avait présenté des données en avril 2024 montrant que tous les patients traités avec TG4050 étaient encore en rémission clinique sans récidive (disease-free) après un suivi médian de 18,6 mois, alors

que 3 patients sur 16 avaient rechuté dans le bras observationnel durant la même période.





Valeurs associées TRANSGENE 1,18 EUR Euronext Paris +6,87%