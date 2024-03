Transgene nomme Lucie Larguier en tant que Directrice Financière et Christelle Schwoerer Comme Directrice des Ressources Humaines

Strasbourg, France – Le 27 mars 2024, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de Lucie Larguier, au poste de Directrice Financière (Chief Financial Officer), avec effet immédiat. Auparavant Vice-Présidente Communication Corporate et Relations Investisseurs, Lucie Larguier, en tant que CFO, sera responsable de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la Société afin d’accélérer le développement du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene. Lucie succède à Arnaud Dubarry qui a décidé de poursuivre d’autres opportunités.



