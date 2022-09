TRANSGENE : Journée R&D : présentations sur le positionnement compétitif de Transgene, sa capacité à concevoir des immunothérapies nouvelles pour les patients atteints de cancer et sur des données cliniques actualisées

Les présentations souligneront le caractère innovant du portefeuille de candidats-médicaments de Transgene qui, avec de nouvelles données cliniques à l’appui, démontre le potentiel de ses vaccins thérapeutiques et de ses virus oncolytiques pour améliorer le pronostic des patients.



L’évènement, qui comprend des présentations (en anglais) par des cliniciens et des scientifiques internationaux de renom, ainsi que par des membres de l’équipe de direction de Transgene, portera sur :



- TG4001, avec les données de l’essai précédent (Phase Ib/II) évaluant la combinaison de TG4001 et d’avelumab dans les cancers HPV16-positifs ;

- TG4050, avec des nouvelles données de suivi des deux essais de Phase I dans le cancer de l’ovaire et dans le cancer de la tête et du cou ;

- Les avancées de la plateforme Invir.IO ™, en particulier un nouveau virus oncolytique exprimant l’IL12 humaine qui a été conçu pour être administré par voie intraveineuse.



.../...