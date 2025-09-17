Transgene: Invest Securities reste à l'achat après les résultats
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 13:26
L'analyste estime que la société a publié hier après Bourse ses résultats pour le 1er semestre 2025 qui ressortent sans surprise.
'Les 2 principaux éléments à retenir sont (i) le creusement de la PN en raison d'un résultat financier négatif sur le S1 25, alors que l'EBIT ressort relativement stable et en ligne, et (ii) la visibilité financière étendue à fin 2026 vs avril 2026 précédemment' indique le bureau d'analyses.
'En mars 2025, la société a amendé son accord d'avance en compte courant signé avec son principal actionnaire TSGH (filiale institut Mérieux) pour y intégrer une AK de 15mEUR. Nous relevons également une forte réduction des dépenses sur le T2 25 vs le T1 25 (cash burn réel au S1 25 de 18,8mEUR dont 14,8mEUR au T1 25), ce qui contribue probablement à l'extension de l'horizon financier' souligne Invest Securities.
Avec une visibilité financière confortable, un actionnaire de référence clé, et plusieurs catalyseurs attendus d'ici la fin de l'année et sur la période 2025-27, L'analyste réitère son opinion positive.
Valeurs associées
|1,1350 EUR
|Euronext Paris
|+3,18%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2025 à 13:26:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
SPIE Nucléaire annonce la nomination de Julien Durand comme directeur opérationnel de la direction ingénierie électricité, contrôle-commande et protection incendie. Cette direction couvre tout le cycle de vie des installations nucléaires, de la conception aux interventions ... Lire la suite
-
(Actualisé avec mineurs d'or, cours en avant-Bourse de General Mills, Workday) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et une légère baisse pour ... Lire la suite
-
General Mills a légèrement dépassé les estimations de ventes au premier trimestre mercredi, les réductions de prix effectuées par le passé sur certains produits ayant stimulé la demande, tout en confirmant ses objectifs annuels. Les ventes du premier trimestre ... Lire la suite
-
Eli Lilly est prudent quant à l'utilisation de la procédure accélérée de la FDA pour sa pilule amaigrissante
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un dirigeant d'entreprise au paragraphe 4) par Maggie Fick et ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer