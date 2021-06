Strasbourg, France, le 24 juin 2021, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'un premier patient a été inclus dans l'essai de Phase II randomisé et contrôlé comparant TG4001 en combinaison avec avelumab à avelumab en monothérapie, dans les cancers anogénitaux HPV16-positifs (NCT : 03260023).



TG4001 EST UN CANDIDAT VACCIN THÉRAPEUTIQUE CIBLANT LES TUMEURS HPV-POSITIVES, comprenant les cancers du col de l'utérus, de l'anus et d'autres cancers anogénitaux. TG4001 est conçu à partir d'un Vaccinia virus (MVA) qui a été modifié afin d'exprimer les antigènes E6 et E7 du virus HPV16, et l'interleukine-2 (IL-2). Il a été élaboré pour alerter le système immunitaire spécifiquement contre les cellules présentant ces antigènes (cellules retrouvées dans les tumeurs liées au HPV), et pour induire une réponse cellulaire immunitaire spécifique contre ces cellules cancéreuses.



.../...