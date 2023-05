Transgene fait un point sur son activité et publie sa situation financière au premier trimestre 2023

Le Dr Alessandro Riva, MD, actuel Président du Conseil d’Administration, est nommé Président Directeur général pour accélérer le développement du portefeuille d’immunothérapies innovantes de Transgene



Présentation de nouvelles données cliniques au T2 2023 pour TG4001, TG4050 et BT-001



17,0 millions d’euros de trésorerie disponible au 31 mars 2023, donnant une visibilité financière jusqu’au début 2024





Strasbourg, France - le 10 mai 2023, 17 h 45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie aujourd’hui un point sur son activité et sa situation financière au 31 mars 2023.



.../...