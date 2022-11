Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au troisième trimestre 2022

- Résultat positif de l’analyse intermédiaire et réduction du nombre de patients dans l’essai de Phase II évaluant TG4001 + avelumab vs avelumab dans les cancers anogénitaux HPV-positifs



- Données cliniques positives de TG4050 présentées lors d’une Journée R&D (septembre 2022)



- 36,3 millions d’euros de trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles

au 30 septembre 2022



- Horizon de trésorerie confirmé jusqu’à fin 2023





Strasbourg, France, le 7 novembre 2022, 7h30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, fait un point sur son portefeuille de produits et publie sa situation financière au 30 septembre 2022.



.../...