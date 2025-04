Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au premier trimestre 2025

TG4050 : Communication de nouvelles données de la partie Phase I randomisée lors d’une présentation orale rapide à l’ASCO 2025



Nomination du Dr Simone Steiner, Directrice des opérations techniques (CTO)



La Société est financée jusqu’à fin avril 2026



Strasbourg, France – Le 24 avril 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie aujourd’hui un point sur son activité, incluant sa situation financière au 31 mars 2025.



Faits marquants et prochaines annonces



Au cours du premier trimestre 2025 et conformément aux attentes, l’ensemble des actifs précliniques et cliniques de Transgene ont progressé.



.../...