Transgene fait le point sur ses activités et sa situation financière au premier trimestre 2024

TG4050 : Données prometteuses de Phase I présentées à l'AACR 2024 démontrant les premiers signes de bénéfices cliniques dans le traitement adjuvant du cancer de la tête et du cou − Phase II randomisée attendue dans les prochaines semaines



Nouvelles données cliniques attendues au second semestre 2024 pour TG4001, TG6050 et BT-001



Visibilité financière jusqu’au quatrième trimestre 2025



Strasbourg, France, le 14 mai 2024, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie aujourd’hui un point sur son activité et sa situation financière au 31 mars 2024.



.../...