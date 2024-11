Transgene et ProBioGen collaborent pour faire progresser le développement des vaccins thérapeutiques individualisés

Strasbourg (France), Berlin (Germany), le 5 novembre 2024, 7 h 30 Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies, basées sur des vecteurs viraux pour le traitement contre le cancer, et ProBioGen, CDMO de référence en produits biologiques, vaccins et vecteurs viraux, annoncent la signature d’un accord de licence pour la lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen. Ce partenariat a pour but de créer de la valeur en combinant la technologie de production de ProBioGen avec les capacités de production du programme de vaccins individualisés de Transgene et de sa plateforme myvac®.



La lignée cellulaire en suspension AGE1.CR.pIX® de ProBioGen a fait la preuve de son caractère innovant et de sa fiabilité dans les bioprocédés. Elle est actuellement utilisée dans plusieurs essais cliniques de Phase III. Cette plateforme, reconnue pour son rendement et son évolutivité, permet la mise en place de procédés de fabrication industrielle efficaces, qui augmentent la rentabilité et la productivité. La lignée cellulaire AGE1.CR.pIX offre, de plus, une croissance continue associée à une excellente stabilité génétique qui garantissent une production constante de haute qualité.



.../...