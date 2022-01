Transgene et PersonGen annoncent une collaboration pour l’évaluation d’une nouvelle combinaison thérapeutique contre les tumeurs solides

La collaboration vise à évaluer la combinaison d’un virus oncolytique de Transgene et de cellules CAR-T de PersonGen dans des modèles précliniques.



Strasbourg, France, et Suzhou, Chine, le 18 janvier 2022, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et PersonGen BioTherapeutics, société chinoise de biotechnologie en phase d’essai clinique qui développe des thérapies cellulaires CAR-T innovantes contre les cancers solides et hématologiques, annoncent une collaboration stratégique visant à évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une combinaison thérapeutique associant l’injection de cellules CAR-T TAA06 de PersonGen à un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO™ de Transgene, administré par voie intraveineuse. Cette combinaison thérapeutique sera évaluée en préclinique sur des cancers solides, notamment le cancer du pancréas et le gliome. La collaboration a pour objectif de démontrer les potentielles synergies des mécanismes d’action permettant d’améliorer l’efficacité thérapeutique des cellules CAR-T.



.../...