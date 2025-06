Transgene et NEC présentent une survie sans récidive durable, accompagnée d’une réponse cellulaire T persistante à 24 mois avec le vaccin thérapeutique individualisé TG4050

Tous les patients traités sont en rémission clinique et sans récidive après au moins deux ans de suivi dans la partie Phase I de l’essai randomisé dans les cancers de la tête et du cou HPV-négatifs localement avancés et opérables – Preuve de principe clinique démontrée pour TG4050

TG4050 seul induit des réponses cellulaires T CD8+ durables et dirigées contre les néoantigènes sélectionnés

Le traitement est bien toléré sans effets indésirables inattendus

Les données ont été présentées à l’ASCO 2025 lors d’une présentation orale rapide



Conférence téléphonique en anglais le vendredi 6 juin à 15 h 00 CET (détails en fin de communiqué)





Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 1er juin 2025, 19 h 15 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), ont présenté de nouvelles données positives de TG4050, vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer, lors d’une présentation orale rapide à la conférence annuelle de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO).



