Transgene et NEC présentent les premiers signes de bénéfice clinique de leur vaccin individualisé contre le cancer, TG4050, dans les cancers de la tête et du cou à l’AACR 2024

Les nouvelles données immunologiques de Phase I confirment la forte immunogénicité de TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou.

Tous les patients traités sont encore en rémission après un suivi médian

de 18,6 mois.

La Phase II de l’étude clinique débutera dans les semaines à venir.



Strasbourg, France & Tokyo, Japon, le 9 avril 2024, 17h45 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC ; TSE : 6701), un leader des technologies de l’information, des réseaux et de l’intelligence artificielle (IA), annoncent la présentation de nouvelles données de TG4050, vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer, lors de l’American Association for Cancer Research (AACR) à San Diego (États-Unis). Ces données sont mises en lumière lors d’une conférence de presse à l’AACR prévue ce jour et lors de la présentation du poster, prévue demain 10 avril, à 9h00 (heure locale), soit 18h00 (heure de Paris).



TG4050 est issu de la plateforme myvac® de Transgene et bénéficie des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) de NEC pour l’identification et la prédiction des néoantigènes les plus immunogènes.