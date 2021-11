Transgene et NEC annoncent des premiers résultats positifs des essais de Phase I de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé innovant contre le cancer

- Les premières données positives ont été obtenues chez les six premiers patients traités avec TG4050. Elles démontrent le potentiel important de cette immunothérapie individualisée contre le cancer de l’ovaire et le cancer de la tête et du cou.

o Chez tous les patients évaluables (4/4), TG4050 a induit une réponse immunitaire robuste contre plusieurs mutations tumorales (néoantigènes). Ces néoantigènes ont la spécificité d’être propres à chaque patient.

o Des premiers signes d’activité clinique ont été observés suite à l’administration de TG4050 en monothérapie.

- TG4050 est bien toléré, aucun effet indésirable grave n’a été rapporté dans les deux études à ce jour.

- Ces deux études multicentriques se poursuivent et incluront jusqu’à 43 patients (France, Royaume-Uni et États-Unis).

- Des données détaillées seront présentées lors d’une conférence scientifique de référence en oncologie dans les prochains mois et fourniront les informations nécessaires à la préparation des futurs essais de Phase II.



Conférences téléphoniques avec des leaders d’opinion (KOL) en anglais et en français demain à 8 h 30 (en français) et à 15 h (en anglais) (détails en fin de communiqué)



.../...