Transgene et BioInvent présenteront un poster à l’AACR 2022 sur BT-001, un virus oncolytique innovant

Les données précliniques montrent l’activité antitumorale robuste et le bon profil de sécurité de BT-001, validant la stratégie thérapeutique d’expression d’un anti-CTLA-4 par un virus oncolytique



Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 9 mars 2022, 8 h 00 CET – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (“BioInvent”) (Nasdaq Stockholm: BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la sélection de leur abstract décrivant des résultats précliniques obtenus avec BT-001, un virus oncolytique codéveloppé, pour une présentation de poster à la conférence annuelle 2022 de l’American Association for Cancer Research (AACR). La conférence se tiendra en présentiel à la Nouvelle-Orléans, LA, du 8 au 13 avril 2022.



