Transgene et BioInvent présenteront des données sur BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4 à plusieurs congrès

Le design du virus oncolytique et des données précliniques seront présentées à l'ESMO TAT, à l'IO Summit Europe, au Keystone Symposium et à l'AACR 2020



Sur la base de cet ensemble de données, une demande d'autorisation d'un premier essai clinique de BT-001 chez l'Homme a été effectuée







Strasbourg (France) et Lund (Suède), le 3 mars 2020, 8h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent aujourd'hui qu'elles présenteront des données précliniques portant sur BT-001 à plusieurs congrès scientifiques en mars et en avril 2020.



La première demande d'autorisation d'essai clinique de BT-001 a été soumise, et le premier essai chez l'Homme pourrait démarrer avant la fin de 2020 en Europe et aux États-Unis.



.../...