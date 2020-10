Strasbourg (France) et Lund (Suède), le 15 octobre 2020, 08h30 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent aujourd'hui qu'elles présenteront un poster sur BT-001 lors du congrès annuel de la Société de l'immunothérapie du cancer (SITC). Ce congrès se tiendra virtuellement du 9 au 14 novembre 2020.



BT-001 est un virus oncolytique multifonctionnel codéveloppé par Transgene et BioInvent.



.../...