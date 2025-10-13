Transgene et BioInvent présentent des données translationnelles et la mise à jour des résultats cliniques du virus oncolytique armé BT-001 à l’ESMO 2025

La présentation d’un poster de BT-001 en combinaison avec pembrolizumab montre une réduction tumorale dans des lésions injectées et non injectées





Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 13 octobre 2025, 8 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présentent conjointement un poster sur les données translationnelles et la mise à jour de résultats cliniques de l’étude de Phase I de BT-001 lors de la prochaine conférence annuelle de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Berlin du 17 au 21 octobre 2025.



.../...