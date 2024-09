Transgene et BioInvent présentent des données cliniques prometteuses de l’essai de Phase I/IIa du virus oncolytique BT-001 à l’ESMO 2024

BT-001 en monothérapie : stabilisation de la maladie et diminution de lésions

chez des patients atteints de tumeurs solides avancées.



BT-001 en combinaison avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) :

données d’efficacité prometteuses avec des réponses partielles observées

chez des patients atteints de mélanome avancé et de léiomyosarcome en rechute

et en échec thérapeutique.



BT-001 présente un profil de sécurité favorable avec des effets indésirables minimes et aucune toxicité ne limite la dose.



Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 9 septembre 2024 à 7 h 00 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présenteront un poster sur les premiers résultats cliniques de la partie Phase I de l’essai randomisé de Phase I/IIa évaluant BT-001 en monothérapie et en combinaison avec KEYTRUDA® (pembrolizumab), le traitement anti-PD-1 mis à disposition par MSD (Merck & Co. Inc. Rahway, NJ, USA). Les données de Phase I seront présentées lors de la conférence annuelle de l’European Society for Medical Oncology (ESMO) qui se tiendra à Barcelone, en Espagne, du 13 au 17 septembre 2024.

.../...