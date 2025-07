Transgene et BioInvent présentent à l’ESMO 2025 une mise à jour des résultats cliniques du virus oncolytique armé BT-001

Présentation d’un poster sur des données mises à jour de la partie Phase I de l’étude en cours de Phase I/IIa de BT-001 dans les tumeurs solides



Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 28 juillet 2025, 8 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présenteront conjointement un poster sur des données mises à jour de la partie Phase I de l’étude de Phase I/IIa de BT-001 lors de la conférence annuelle de la Société européenne d’oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra à Berlin du 17 au 21 octobre 2025.



Détails du poster



Titre : “Updated clinical results of BT-001, an oncolytic virus expressing an anti-CTLA4 mAb, administered in combination with pembrolizumab in patients with advanced solid tumors.”

.../...



Numéro d’abstract : 2828



Auteurs : C. Lebbe, R. Bahleda, E. Ezine, B. Baroudjian, M. Sakkal, E. Rowinski, A. Vinceneux, S. Champiat, K. Bidet Huang, N. Stojkowitz, H. Makhloufi, A. Sadoun, A. Ropenga, M. Semmrich, A. McAllister, M. Chisamore, P. Cassier



L’abstract sera disponible sur le site de l’ESMO le 13 octobre 2025 à 00 h 05 CEST.



.../...