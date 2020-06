Transgene et BioInvent obtiennent d'excellents résultats dans plusieurs modèles précliniques évaluant BT-001

- Preuve de concept d'un nouveau virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4

- Une activité antitumorale significative de BT-001 est observée dans plusieurs modèles tumoraux de souris immunocompétentes

- Une mémoire immunitaire spécifique et durable est induite par BT-001 qui pourrait agir sur les tumeurs distantes et empêcherait une éventuelle rechute

- Démarrage du premier essai clinique de BT-001 avant la fin de 2020

- Données présentées lors de la deuxième session virtuelle de l'AACR





Strasbourg (France) et Lund (Suède), le 22 juin 2020, 15h15 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présentent aujourd'hui des données précliniques montrant que BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4 et le GM-CSF, engendre des taux élevés d'élimination complète des tumeurs solides dans plusieurs modèles murins.



.../...