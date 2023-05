Transgene et BioInvent annoncent des résultats positifs pour l’essai de Phase Ia du virus oncolytique BT-001 dans le traitement des tumeurs solides

Profil de sécurité confirmé, quelle que soit la dose administrée dans la Phase Ia

Stabilisation des lésions injectées chez 11 des 18 patients traités

Un comité indépendant de revue de la sécurité a validé l’initiation de l’essai en combinaison avec pembrolizumab



Strasbourg, France, et Lund, Suède, le 25 mai 2023, 7 h 30 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (« BioInvent ») (Nasdaq Stockholm : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d’anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent les résultats positifs de l’essai de la partie A de l’essai de Phase I évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides.



Le traitement de 18 patients avec BT-001 en monothérapie est maintenant terminé et aucun problème de sécurité n’a été signalé. Les patients présentaient au moins une lésion superficielle accessible et ont été répartis en trois cohortes avec escalade de dose. Au total, BT-001 a permis la stabilisation de lésions injectées chez 11 patients : 2 à la dose de 106 pfu (n=6), 5 à 107 pfu (n=6) et 4 à 108 pfu (n=6). De plus, une activité antitumorale objective, définie par une diminution de la taille de la lésion injectée d’au moins 50 %, a été observée chez un patient de la cohorte 106 pfu (n=6) et chez un patient de la cohorte 107 pfu (n=6).