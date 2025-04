Transgene est financée jusqu'en avril 2026

(AOF) - Au premier trimestre, la société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux a généré des produits opérationnels de 2,5 millions d’euros, contre 1,7 million d’euros un an plus tôt. Transgene explique que les produits d’exploitation sont essentiellement constitués du Crédit d’impôt recherche qui s’est élevé à 2,3 millions d’euros, contre 1,6 million d’euros à la même période en 2024. Cette augmentation reflète l’avancement de la partie Phase II en cours de l’essai clinique évaluant TG4050 dans les cancers de la tête et du cou.

Parallèlement, au 31 mars 2025, la trésorerie, ses équivalents et les autres actifs financiers représentent 15,6 millions d'euros, soit 1,1 million d'euros de moins qu'au 31 décembre 2024. Le mois dernier, Transgene a signé un avenant à la Convention d'avance en compte courant avec TSGH (Institut Mérieux), portant le montant total de la facilité de financement à 48 millions d'euros, soit une augmentation de 15 millions d'euros. Au 31 mars 2025, la société a tiré 22,5 millions d'euros sur cette facilité. Transgene est ainsi financée jusqu'à la fin avril 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS