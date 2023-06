Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transgene: dopé par des données sur son vaccin anti-cancer information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - L'action Transgene était dopée lundi matin à la Bourse de Paris par la présentation des résultats prometteurs d'un essai clinique consacré à son projet de vaccin thérapeutique contre le cancer.



La société de biotechnologie a annoncé ce matin que l'étude avait montré que le TG4001 pouvait induire des réponses immunitaires dans le cancer anogénital HPV16-positif lors d'un essai de phase II en cours.



A ce stade, 58% des patients ayant reçu TG4001 en plus de l'avelumab (Bavencio) de Merck Serono et Pfizer, ont montré une augmentation des réponses immunitaires contre les antigènes HPV, contre 9% dans le bras avelumab, précise Transgene.



L'entreprise précise qu'au début de l'étude, seuls quatre patients sur 46 présentaient une réaction contre les antigènes du virus HPV, mais que l'apparition d'une réponse immunitaire a été détectée au bout de 43 jours et tendait à s'intensifier après 85 jours.



Ces résultats ont été présentés à l'occasion d'un poster tenu lors du congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tient actuellement à Chicago.



Le titre bondissait d'environ 30% après cette annonce, alors que l'indice CAC Mid & Small ne progressait que de 0,4%.





Valeurs associées TRANSGENE Euronext Paris +24.73%