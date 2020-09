Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

Strasbourg, le 9 septembre 2020, 17h45 - Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui sa participation aux conférences ci-dessous :



- H. C. Wainwright Annual Global Investment Conference : 14 - 16 septembre 2020 - Évènement virtuel

- Portzamparc Biotech Conference : 1er & 2 octobre 2020 - Évènement virtuel

- HealthTech Investor Day by France Biotech : 5 & 6 octobre 2020 - Évènement hybride (virtuel et à Paris)

- European Midcap Event : 19 & 2 octobre 2020 - Évènement hybride (virtuel et à Paris)

- Bryan Garnier & Co European Healthcare Conference : 16 & 17 novembre 2020 - Évènement virtuel

- Jefferies Virtual Global Healthcare Conference : 17-19 novembre 2020 - Évènement virtuel







Prochaine communication financière

Résultats du 1er semestre 2020

16 septembre 2020 après bourse



.../...