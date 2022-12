Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs

TRANSGENE (Paris : TNG) annonce aujourd’hui sa participation, début 2023, à plusieurs conférences à destination des investisseurs.



Transgene ira à la rencontre des investisseurs institutionnels internationaux spécialistes des sciences de la vie dans le cadre de la 12ème édition du LifeSci Advisors Corporate Access et du BIO Partnering at JPM qui se tiennent à San Francisco du 9 au 12 janvier 2023, en parallèle de la conférence J.P. Morgan Healthcare.



La Société participera également aux évènements suivants :

• 26ème Forum ODDO BHF (virtuel) : 9 et 10 janvier 2023,

• Invest Securities Biomed Forum : 24 janvier 2023,

• Degroof Petercam’s Virtual Healthcare Conference : 27 janvier 2023,

• BIO CEO & Investor Forum (New York) : 6-9 février 2023.



