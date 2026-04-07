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Transgene annonce ses prochaines rencontres avec les investisseurs
information fournie par Boursorama CP 07/04/2026 à 17:45

Strasbourg, France, le 7 avril 2026, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce aujourd'hui que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels lors des prochaines éditions de :
- Investor Access Event (par Allinvest Securities), le 9 avril 2026, à Paris (France) ;
- Life Sciences Conference (par Van Lanschot Kempen), le 16 avril 2026 à Amsterdam (Pays-Bas).

Prochaines communications financières :
- 29 avril 2026 : Résultats financiers du premier trimestre 2026
- 22 mai 2026 : Assemblée générale des actionnaires

.../...

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