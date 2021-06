Transgene annonce le succès de son augmentation de capital par placement privé

Succès de l'augmentation de capital par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 34,1 millions d'euros.

(...)

Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene, ajoute : « Nous sommes fiers d'avoir conclu avec succès cette levée de fonds, qui a permis à nos actionnaires historiques et à des investisseurs spécialisés dans la santé, dont Invus, de manifester leur soutien à Transgene. Nous sommes désormais bien placés pour mener notre ambitieuse stratégie reposant sur l'avancement de nos plateformes technologiques particulièrement innovantes myvac® et Invir.IO(TM) à travers les essais cliniques de notre vaccin personnalisé contre le cancer TG4050 et de notre nouveau virus oncolytique BT-001, tout en poursuivant l'essai randomisé de Phase II de TG4001. L'avenir de Transgene n'a jamais été aussi prometteur. J'attends avec impatience les différentes annonces importantes attendues au cours des 18 prochains mois, qui représentent autant de catalyseurs de création de valeur pour Transgene. »

(...)