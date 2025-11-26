 Aller au contenu principal
Transgene annonce la suspension temporaire de sa cotation
information fournie par AOF 26/11/2025 à 08:51

(AOF) - Transgene a demandé hier soir à Euronext Paris de suspendre la cotation de ses action à compter de l’ouverture des marchés, ce mercredi, dans l’attente de la publication d’un communiqué annonçant le résultat de son augmentation de capital.La reprise des négociations sur Euronext Paris devrait intervenir jeudi 27 novembre.

