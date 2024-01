Transgene annonce la nomination de James Wentworth comme Directeur du Business Development

Strasbourg, France – Le 22 janvier 2023, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce la nomination de James Wentworth, PhD, MBA, au poste de Directeur du Business Development (Chief Business Officer) et membre du comité de direction, avec effet immédiat. James Wentworth est en charge de la définition, de la supervision et de la mise en œuvre de la stratégie de Business Development de Transgene, les affaires commerciales, ainsi que de la stratégie partenariale.



Le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, commente : « Je suis heureux d’accueillir James à un moment décisif pour Transgene qui développe de nouvelles immunothérapies, avec notamment un vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer. La réussite de notre stratégie de Business Development est cruciale pour atteindre nos objectifs. Les solides connaissances et l’expérience de James seront précieuses pour continuer à construire des collaborations fructueuses. »



.../...