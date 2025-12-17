Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Transgene annonce deux rencontres avec des investisseurs institutionnels
information fournie par AOF•17/12/2025 à 18:09
(AOF) - Transgene a annoncé que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels les 12 et 13 janvier 2026 lors du LifeSci Partners Corporate Access Event à San Francisco. Une autre rencontre aura également lieu le 29 janvier 2026 lors du Biomed Forum d’Allinvest Securities.
