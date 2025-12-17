 Aller au contenu principal
Transgene annonce deux rencontres avec des investisseurs institutionnels
information fournie par AOF 17/12/2025 à 18:09

(AOF) - Transgene a annoncé que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels les 12 et 13 janvier 2026 lors du LifeSci Partners Corporate Access Event à San Francisco. Une autre rencontre aura également lieu le 29 janvier 2026 lors du Biomed Forum d’Allinvest Securities.

Valeurs associées

TRANSGENE
0,9440 EUR Euronext Paris -1,26%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

