Transfert du titre METEX du compartiment C au compartiment B d’Euronext Paris à compter du 31 janvier

Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2022 – METabolic EXplorer (FR0004177046 METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, annonce le transfert de ses titres du compartiment C au compartiment B du marché réglementé d’Euronext Paris. Ce transfert, effectif à compter du 31 janvier 2022, est une étape importante qui reconnait la progression significative de la valeur boursière de METEX en 2021.



Le compartiment B comprend les sociétés cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard d’euros. Les changements de compartiment ont lieu une fois par an, Euronext prenant en compte la capitalisation boursière de la société sur les 60 derniers jours de bourse de l’année écoulée.