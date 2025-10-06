 Aller au contenu principal
Transfert de propriété de l'inventaire d'Esso SAF
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 09:53

Dans le cadre du projet d'acquisition par North Atlantic de la participation d'ExxonMobil dans Esso SAF, celui-ci indique avoir conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire.

Le groupe d'aval pétrolier précise que la mise en place de ce transfert a permis de déterminer la période de référence servant au calcul de l'ajustement de prix, à la hausse ou à la baisse, visant à refléter la variation de la valeur en euros de ses stocks.

Valeurs associées

ESSO
92,3000 EUR Euronext Paris -10,74%
