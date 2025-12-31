TransDigm élargit son portefeuille de produits en rachetant Stellant Systems pour 960 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

TransDigm TDG.N a déclaré mercredi qu'elle achèterait Stellant Systems, une société du portefeuille d'Arlington Capital Partners, pour environ 960 millions de dollars en espèces, y compris les avantages fiscaux.

TransDigm, basée à Cleveland (Ohio), a déclaré que Stellant, un concepteur et fabricant mondial de composants et de sous-systèmes électroniques de haute puissance au service des clients de l'aérospatiale et de la défense, devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 300 millions de dollars en 2025.

L'opération devrait aider TransDigm à élargir son portefeuille de composants propriétaires à forte marge utilisés dans les applications de défense, spatiales et satellitaires, à un moment où la demande mondiale d'électronique critique est en hausse.

Environ la moitié du chiffre d'affaires de Stellant provient du marché des pièces détachées et la quasi-totalité de ce chiffre d'affaires est générée par des produits exclusifs, selon TransDigm.

L'entreprise, dont le siège se trouve à Torrance, en Californie, possède des usines en Californie, en Pennsylvanie, à New York et au Massachusetts, et emploie environ 950 personnes.

La société de capital-investissement Arlington Capital Partners a achevé l'acquisition de Stellant en 2021, en rachetant les divisions Electron Devices et Narda Microwave-West de L3Harris LHX.N et en les regroupant sous le nom de Stellant.

TransDigm a déclaré que les produits propriétaires et de haute technicité de Stellant, qui génèrent d'importantes recettes sur le marché secondaire, s'inscrivent parfaitement dans sa stratégie commerciale de longue date.

"Stellant a établi des positions dans une gamme diversifiée de plates-formes commerciales et de défense, ajoutant de nouveaux produits et services au portefeuille de TransDigm", a déclaré Mike Lisman, directeur général de TransDigm.

L'accord intervient après que TransDigm a prévu, en novembre , un bénéfice plus important pour 2026, grâce à une forte demande pour ses pièces de rechange et à une croissance solide sur les marchés commerciaux.

TransDigm conçoit, produit et fournit des composants aéronautiques de haute technicité utilisés sur la quasi-totalité des avions commerciaux et militaires.

Son action, en hausse de près de 1,8 %, a gagné environ 12 % depuis le début de l'année, ce qui valorise la société à 74,1 milliards de dollars.