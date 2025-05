Transdev: l'UE autorise l'acquisition par Rethmann information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 12:47









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du groupe Transdev, basée en France, par Rethmann, basée en Allemagne.



La transaction concerne principalement l'exploitation de services et de systèmes de transport public local et de navettes et ferries dans un certain nombre de pays de l'UE.



La Commission a indiqué que cette acquisition ne soulèverait pas de problème de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.



La transaction a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée du contrôle des concentrations.





