Traitement des déchets: Suez et Vinci remportent un contrat en Ile-de-France

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le Syctom, qui gère les déchets de 6 millions de personnes en Ile-de-France, a confié à Suez et une filiale de Vinci , la reconstruction et l'exploitation du centre de traitement des déchets de Romainville-Bobigny, pour 465 millions d'euros sur dix ans, a annoncé Suez mercredi.

Le contrat comprend "un investissement de 237 millions d'euros pour la modernisation de l'installation, avec notamment la possibilité d'accueillir les biodéchets des ménages du territoire", a précisé Suez, qui a remporté ce contrat avec Chantiers modernes construction, filiale de Vinci construction.

Le contrat prévoit la construction d'une plateforme portuaire sur le canal de l'Ourcq, pour développer le transport fluvial de déchets et "réduire les flux routiers et les émissions de CO2 associées". Cette nouvelle infrastructure doit permettre de transférer "jusqu'à 183.000 tonnes de déchets par voie fluviale dont une grande partie des matières valorisées issues du tri des emballages", selon Suez.

Le centre est l'un des principaux sites de traitement des déchets du Syctom, qui reçoit actuellement 370.000 tonnes de déchets ménagers résiduels et 57.000 tonnes d'emballages par an.

Il traitera, à l'horizon 2029, "jusqu’à 450.000 tonnes de déchets par an, réparties entre 350.000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, 40.000 tonnes de biodéchets et 60.000 tonnes d'emballages".

Le projet sera porté par une société d'économie mixte à opération unique (SemOp), détenue à 60% conjointement par Suez (57%) et Chantiers Modernes Construction (3%) et à 40% par le Syctom.