 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 696,69
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande
information fournie par Boursorama avec AFP 08/09/2025 à 08:34

Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles principales de Nouvelle-Zélande, notamment dans la région de Wellington, la capitale.

Alstom s'occupera de leur conception et de leur fabrication en Inde, ainsi que de la maintenance pendant au moins 35 ans.

Cette technologie permet de faire rouler des trains en évitant les émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles, comme ceux des trains diesel, sur des réseaux ferroviaires qu'il serait trop coûteux d'électrifier avec des caténaires.

Les précédents trains à diesel seront retirés du service en 2028 et 2029. Leur remplacement par des trains électriques à batterie permettra "des opérations sans émissions" sur des "segments non-électrifiés du réseau", explique Alstom.

Le constructeur ferroviaire a prévu une livrée (décoration extérieure des trains) spéciale pour la Nouvelle-Zélande, qui inclura "des éléments culturels propres" liés à la culture maorie.

Alstom avait déjà reçu ces dernières années des commandes pour 11 trains à batterie en Allemagne et 31 en Irlande.

Valeurs associées

ALSTOM
20,1000 EUR Euronext Paris +0,35%

1 commentaire

  • 09:03

    Quelle honte ! Ils préfèrent polluer la planète avec des batteries plutôt que d’électrifier les lignes pour des raisons de fric qu’ils ne veulent pas dépenser pour investissement dans les infrastructures. Honte à la région de Wellington honte aux blacks.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank