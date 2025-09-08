Trains à batterie: commande de 538 millions d'euros pour Alstom en Nouvelle-Zélande

Alstom a décroché une commande de 18 trains à batterie qui remplaceront des trains à diesel en Nouvelle-Zélande pour un montant de 538 millions d'euros, a annoncé lundi le constructeur ferroviaire français.

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Ces trains rouleront sur l'Ile du Nord, une des deux îles principales de Nouvelle-Zélande, notamment dans la région de Wellington, la capitale.

Alstom s'occupera de leur conception et de leur fabrication en Inde, ainsi que de la maintenance pendant au moins 35 ans.

Cette technologie permet de faire rouler des trains en évitant les émissions de gaz à effet de serre des combustibles fossiles, comme ceux des trains diesel, sur des réseaux ferroviaires qu'il serait trop coûteux d'électrifier avec des caténaires.

Les précédents trains à diesel seront retirés du service en 2028 et 2029. Leur remplacement par des trains électriques à batterie permettra "des opérations sans émissions" sur des "segments non-électrifiés du réseau", explique Alstom.

Le constructeur ferroviaire a prévu une livrée (décoration extérieure des trains) spéciale pour la Nouvelle-Zélande, qui inclura "des éléments culturels propres" liés à la culture maorie.

Alstom avait déjà reçu ces dernières années des commandes pour 11 trains à batterie en Allemagne et 31 en Irlande.