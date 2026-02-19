Trafic suspendu à l'aéroport de Newark après le retour d'un vol de JetBlue pour cause de problème technique, selon Flightradar24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le trafic a été suspendu à l'aéroport de Newark après que le vol JetBlue JBLU.O #B6543 est revenu avec un problème technique, a indiqué mercredi le site web de suivi des vols Flightradar24.

Les passagers et l'équipage ont quitté l'avion sur une voie de circulation, a ajouté le site.