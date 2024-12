Trafic perturbé aux Etats-unis pour American Airlines

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - American Airlines est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé aux médias américains qu'un "problème technique" retardait tous ses vols aux États-Unis. "Nos équipes travaillent pour résoudre le problème le plus rapidement possible" ajoute la compagnie aérienne. La Federal Aviation Administration chargée de la régulation du secteur a déclaré dans un communiqué qu'American Airlines avait demandé un arrêt au sol à l'échelle nationale.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.