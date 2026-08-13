 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trafic passagers en hausse de 1,4% en juillet à Francfort (Fraport)
information fournie par Zonebourse 13/08/2026 à 11:58
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Fraport a annoncé jeudi avoir accueilli quelque 6,2 millions de passagers sur son aéroport principal de Francfort au mois de juillet, un chiffre en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'an dernier.

L'exploitant aéroportuaire explique que son "hub" a profité de la solidité du trafic à destination de l'Europe du Sud en plein coeur de la saison estivale, tout particulièrement vers l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Croatie.

S'agissant des routes long courrier, l'activité a été soutenue par Israël, la Chine, le Brésil, mais aussi le Kenya et l'Afrique du Sud, précise-t-il dans son communiqué.

Fraport souligne que l'augmentation de son trafic passagers en juillet s'est matérialisée en dépit d'une réduction des capacités des compagnies aériennes, puisque le nombre de décollages et d'atterrissages s'est contracté de 3,2% à 41 286 le mois dernier.

Des performances jugées peu impressionnantes

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies soulignent que ces chiffres avaient déjà été dévoilés à l'occasion de la publication des résultats de 2ème trimestre de l'opérateur, dévoilés la semaine passée.

S'ils évoquent des performances "guère séduisantes" à l'heure actuelle, le broker américain maintient son conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 85 euros, sur la base d'un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) peu exigeant de 8,6% à horizon 2028.

Le titre Fraport progressait de 0,8% à 67,4 euros jeudi en fin de matinée, mais accuse un repli de 3,8% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

FRAPORT
67,300 EUR XETRA +0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 13.08.2026 13:30 

    (Actualisé avec contrats à termes sur indices, IBM, Tapestry) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,17% pour le Standard &

  • Les rives asséchées du Danube à Rasova, en Roumanie, le 13 août 2026 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    En Roumanie, la sécheresse met l'unique centrale nucléaire à l'arrêt
    information fournie par AFP 13.08.2026 13:20 

    La seule centrale nucléaire que possède la Roumanie a dû être mise exceptionnellement à l'arrêt complet jeudi, faute d'eau pour refroidir ses réacteurs à cause du faible débit du Danube lié à la sécheresse et à la chaleur. La compagnie nationale roumaine Nuclearelectrica ... Lire la suite

  • Des jeunes Afghans consultent leurs smartphones, sur la colline de Wazir Akbar Khan, à Kaboul, le 10 août 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Les étudiants afghans divisés sur l'interdiction des smartphones à l'université
    information fournie par AFP 13.08.2026 13:00 

    Forcés de laisser leurs smartphones aux portes des universités, les étudiants afghans sont divisés: certains jugent que l'interdiction perturbe leurs études et leur capacité à les financer, quand d'autres estiment avoir gagné en concentration. En juin, le chef ... Lire la suite

  • Nigel Farage, chef du parti britannique Reform UK, sort d'un bureau de vote installé dans une école primaire de Walton-on-the-Naze, dans l'Essex, lors de l'élection partielle de Clacton, le 13 août 2026 ( AFP / Henry NICHOLLS )
    Royaume-Uni: Nigel Farage affronte Tête-de-Poubelle lors d'une législative atypique
    information fournie par AFP 13.08.2026 12:50 

    Nigel Farage, chef du parti anti-immigration Reform UK, espère être largement réélu jeudi lors d'une législative partielle en Angleterre qu'il a lui-même provoquée, un scrutin boycotté par les principaux partis où son principal rival est le candidat satirique Count ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,632 -8,93%
BIOPHYTIS
0,0525 +40,00%
CAC 40
8 683,63 +0,10%
INNATE PHARMA
2,26 +4,15%
Pétrole Brent
87,33 -1,38%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank