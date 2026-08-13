Trafic passagers en hausse de 1,4% en juillet à Francfort (Fraport)

Fraport a annoncé jeudi avoir accueilli quelque 6,2 millions de passagers sur son aéroport principal de Francfort au mois de juillet, un chiffre en hausse de 1,4% par rapport à la même période de l'an dernier.

L'exploitant aéroportuaire explique que son "hub" a profité de la solidité du trafic à destination de l'Europe du Sud en plein coeur de la saison estivale, tout particulièrement vers l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la Croatie.

S'agissant des routes long courrier, l'activité a été soutenue par Israël, la Chine, le Brésil, mais aussi le Kenya et l'Afrique du Sud, précise-t-il dans son communiqué.

Fraport souligne que l'augmentation de son trafic passagers en juillet s'est matérialisée en dépit d'une réduction des capacités des compagnies aériennes, puisque le nombre de décollages et d'atterrissages s'est contracté de 3,2% à 41 286 le mois dernier.

Des performances jugées peu impressionnantes

Dans une note de réaction, les analystes de Jefferies soulignent que ces chiffres avaient déjà été dévoilés à l'occasion de la publication des résultats de 2ème trimestre de l'opérateur, dévoilés la semaine passée.

S'ils évoquent des performances "guère séduisantes" à l'heure actuelle, le broker américain maintient son conseil d'achat sur le titre, avec un objectif de cours de 85 euros, sur la base d'un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF) peu exigeant de 8,6% à horizon 2028.

Le titre Fraport progressait de 0,8% à 67,4 euros jeudi en fin de matinée, mais accuse un repli de 3,8% depuis le début de l'année.